عمرو دياب يحيي أولى حفلاته بمناسبة اليوم الوطني السعودي...صور وفيديو

ونشر دياب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورا من أولى حفلاته في السعودية، والتي يشارك فيها بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
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كما نشر موقع "أبحر في الصيف" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو من حفل الفنان المصري.
#أبحر_في_الصيف #كروز_السعودية @amrdiab pic.twitter.com/TmnhhA73rj— Red Sea Spirit (@RedSeaSpirit) September 14, 2020
ومن المقرر أن يحيي الفنان المصري حفلة ثانية في الـ 26 من سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية في محافظة جدة.
وكانت هيئة الترفيه كشفت، في وقت سابق، عن برنامجها الفني بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/أيلول، مع عودة الحفلات الجماهيرية، التي سبق وتوقفت لأشهر عدة بسبب جائحة كورونا.
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