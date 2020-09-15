عمرو دياب يحيي أولى حفلاته بمناسبة اليوم الوطني السعودي...صور وفيديو

ونشر دياب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورا من أولى حفلاته في السعودية، والتي يشارك فيها بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

View this post on Instagram #AmrDiab performed live today at #SaudiCruze A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Sep 14, 2020 at 1:16pm PDT

كما نشر موقع "أبحر في الصيف" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو من حفل الفنان المصري.

ومن المقرر أن يحيي الفنان المصري حفلة ثانية في الـ 26 من سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية في محافظة جدة.

وكانت هيئة الترفيه كشفت، في وقت سابق، عن برنامجها الفني بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/أيلول، مع عودة الحفلات الجماهيرية، التي سبق وتوقفت لأشهر عدة بسبب جائحة كورونا.