قرار جديد من شركة روتانا بشأن ألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم"

وبحسب موقع "النهار" اللبناني، يأتي قرار روتانا بعد تسريب 3 أغنيات من الألبوم الجديد للفنانة السورية أصالة.
وأوضح الموقع أن "الأمر تسبب في حالة من التوتر بين مسئولي شركة روتانا، لذلك تم تأجيل طرح الألبوم حتى يتم معرفة مصدر تسريب الأغاني".
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باقي يوم واحد @audiorotana @deezermena @sahamtunes #لاتستسلم #أصالة #Assala
وأشار الموقع إلى أن "القرار أغضب أصالة التي كانت تريد طرح الألبوم في الموعد المتفق عليه مسبقاً والمعلن عنه للجمهور".
وكانت المطربة السورية أصالة نصري قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن موعد طرح ألبومها الخليجي "لا تستسلم".
ونشرت أصالة مقطع من إحدى أغاني الألبوم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، علقت: "باقي يوم واحد، لا تستسلم".
وألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم" يضم 20 أغنية، وهو بالكامل ألبوم خليجي، وقامت أصالة باختيار إحدى أغنياته وصورتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج أمين درة.
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