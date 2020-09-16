قرار جديد من شركة روتانا بشأن ألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم"

قررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تأجيل طرح ألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم" في الأسواق، وذلك قبل ساعات قليلة من طرحه، حسبما تم الإعلان عن موعد الطرح في وقت سابق.

وبحسب موقع "النهار" اللبناني، يأتي قرار روتانا بعد تسريب 3 أغنيات من الألبوم الجديد للفنانة السورية أصالة.

وأوضح الموقع أن "الأمر تسبب في حالة من التوتر بين مسئولي شركة روتانا، لذلك تم تأجيل طرح الألبوم حتى يتم معرفة مصدر تسريب الأغاني".

وأشار الموقع إلى أن "القرار أغضب أصالة التي كانت تريد طرح الألبوم في الموعد المتفق عليه مسبقاً والمعلن عنه للجمهور".

وكانت المطربة السورية أصالة نصري قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن موعد طرح ألبومها الخليجي "لا تستسلم".

ونشرت أصالة مقطع من إحدى أغاني الألبوم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، علقت: "باقي يوم واحد، لا تستسلم".

وألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم" يضم 20 أغنية، وهو بالكامل ألبوم خليجي، وقامت أصالة باختيار إحدى أغنياته وصورتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج أمين درة.