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    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن كيارابين (Kyaraben)

    أم يابانية تبتكر طريقة جديدة لإغراء أطفالها بتناول الطعام... صور

    © Photo / Instagram account of Etoni Mama
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    ابتكرت أم يابانية طريقة جديدة لتحضير الطعام بعد معاناتها مع أطفالها وصعوبة إرضائهم، ولجعلهم متحمسين لتناول الطعام والاستمتاع به في الوقت نفسه.

    وأصبحت هذه الأم اليابانية وتدعى "إيتوني" وهي من سكان العاصمة طوكيو، نجمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استخدامها للطعام لخلق شخصيات سينمائية محبوبة لأطفالها، لتشجيع أطفالها على تناول الطعام، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن كيارابين (Kyaraben)
    © Photo / Instagram account of Etoni Mama
    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن "كيارابين" (Kyaraben)

    وأضافت الصحيفة أنه "من خلال تصميم أشكال وشخصيات كرتونية خلال تحضيرها للطعام، يمكنك أن تتوقع رؤية أبطال ديزني مثل الأشخاص من Toy Story وMickey Mouse وMonsters Inc، بالإضافة إلى Winnie the Pooh، استطاعت إيتوني جمع أكثر من 150 ألف متابع على "إنستغرام".

    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن كيارابين (Kyaraben)
    © Photo / Instagram account of Etoni Mama
    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن "كيارابين" (Kyaraben)

    ووفقا للصحيفة، لم تحصل إيتوني على أي تدريب في فن الطعام لكنها تمارس أسلوبا من الفن الياباني يسمى "كيارابين"، وهو نمط من بينتو مرتبة بشكل متقن، والتي تتميز بالطعام المزين ليبدو مثل الناس، وشخصيات من وسائل الإعلام الشعبية، والحيوانات، والنباتات.

    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن كيارابين (Kyaraben)
    © Photo / Instagram account of Etoni Mama
    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن "كيارابين" (Kyaraben)

    وأوضحت الصحيفة أن إيتوني بدأت تفعل ذلك عندما أصبحت ابنتها الوسطى من الصعب إرضاءها وكطريقة لإغرائها بتناول الطعام، بدأت إيتوني في تزيين وجباتها بشخصيات مشهورة. منذ ذلك الحين، قررت الاستمرار في ذلك، وإتقان فنها.

    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن كيارابين (Kyaraben)
    © Photo / Instagram account of Etoni Mama
    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن "كيارابين" (Kyaraben)

    وتصنع إيتونى الطعام من الكيوي والبطيخ وحتى البيض، لتسلية أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و10 و8 سنوات.

    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن كيارابين (Kyaraben)
    © Photo / Instagram account of Etoni Mama
    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن "كيارابين" (Kyaraben)

    وغالبا ما تستخدم إيتوني الأحداث كمصدر إلهام لطعامها. حتى أنها تمكنت من إعادة إنشاء ملعب ويمبلدون، باستخدام الخضراوات الورقية الخضراء كملعب والسوسيس كمتفرجين.

    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن كيارابين (Kyaraben)
    © Photo / Instagram account of Etoni Mama
    اليابانية إتوني ماما (Etoni Mama) تصنع مأكولات على شكل أشخصيات كرتونية، ويسمى هذا النوع الجديد من الفن "كيارابين" (Kyaraben)

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