سنغافورة تقدم مكافآت مالية لمن يعتني بصحته... فيديو

لكن دولة سنغافورة أطلقت برنامجا وطنيا يهدف إلى الحفاظ على صحة مواطنيها والتقليل من نسب المرض بتشجيع الرياضة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة في جميع الأنشطة الحياتية.
وتابعت: "ستتم مراقبة البرنامج عن طريق تطبيقات إلكترونية مثل ساعة "أبل" وتطبيقات "آيفون" التي يمكنها متابعة الأنشطة اليومية لكل شخص مشترك في هذا البرنامج.
وستمنح الحكومة من يتبعون الإجراءات المثالية في ممارسة الرياضة يوميا والحفاظ على عادات صحية على مدار اليوم وخلال الليل، جوائز مادية يتم تقديرها وفقا لبرنامج خطط المكافآت "ريوارد سكيم"، الذي يمنح كل شخص الجائزة المناسبة وفقا لمستوى التزامه اليومي.
Singapore's government will pay residents for improving their health via a reward scheme with Apple.— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 16, 2020
More via @business https://t.co/GAvmnltx7M pic.twitter.com/Kwi2iialNF
وتمتد مدة تلك المبادة على مدى عامين، ويمكن للمشاركين فيها من المقيمين في سنغافورة أن يحصلوا على مكافآت مالية تصل إلى 280 دولار، بحسب الوكالة، التي أوضحت أن هذا البرنامج سيحفز المشاركين فيه لاتباع عادات غذائية منضبطة والحفاظ على عادات النوم السليم لحماية صحتهم.
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