مصر... القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة الإتجار بالبشر

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، أثناء وجودهما داخل أحد المجمعات السكنية، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقدم ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبا بتوجيه تهمة الإتجار بالبشر للمتهمين، طبقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

وأمرت النيابة العامة استدعاء اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة، في القبض عليهما داخل كومباوند البارون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم، بحسب موقع "الوطن".

ومنذ أيام، نشر الزوجان مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الأم "زينب" بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التي دخلت في نوبة بكاء وصراخ، حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الوالدان في حالة ضحك شديد.