"الحكم القضائي في صالحي"... نصر محروس يوضح حقيقة فسخ التعاقد مع بهاء سلطان

كشف المنتج الفني المصري، نصر محروس، اليوم الأربعاء، حقيقة فسخ تعاقده مع المطرب بهاء سلطان، بعدما نشب بينهما خلاف استمر عدة سنوات.

وأوضح محروس أن حكما قضائيا، صدر أمس الثلاثاء، أكد أن التعاقد مع بهاء سلطان لم ينته، مبينا أن الحكم في صالحه.

وقال محروس، في تصريحات إعلامية، إن "ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة وعكس الحكم القضائي تماما، فحكمت المحكمة المختصة، أمس الثلاثاء بتاريخ 15 سبتمبر، برفض الدعوى الفرعية، التى تقدم بها بهاء سلطان ويقول فيها إن مدة عقده مع فري ميوزك قد انتهت".

وكانت صفحة على موقع "فيس بوك" تحمل اسم بهاء سلطان، قد زعمت أن التعاقد بين المنتج والمطرب قد انتهى.

وأوضح محروس أن المحكمة حكمت أيضا بإلزام بهاء سلطان بالتنفيذ العيني وملحقه، وهو تقديم الألبومين المتبقيين مع شركة "فري ميوزك".