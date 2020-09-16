العثور على 5 قطع من أندر وأغلى الماسات في العالم... صورة

جميع الأحجار الخمسة المكتشفة كانت مفردة وليست جزءا من ألماسة أكبر، وتتراوح أحجامها من 9.61 إلى 25.75 قيراط، حسبما أفادت وكالة الأنباء "فرانس برس".
وأضافت "بيترا" في بيان لها أن "الألماس الأزرق نادر للغاية لدرجة أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن استخراجه"، مشيرة إلى أنه من "غير المعتاد" العثور على "خمسة أحجار عالية الجودة في نفس الوقت تقريبا".
منجم كولينان هو أحد أهم مصادر الماس الأزرق في العالم ، وفقًا للشركة. كان آخر اكتشاف مهم مماثل، لجوهرة زرقاء عيار 20.08 قيراط تم العثور عليها في الموقع قبل عام، والتي بيعت مقابل 14.9 مليون دولار لمشتري مجهول.
Petra has recovered 5 high quality blue #diamonds at the #Cullinan mine in South Africa over the space of 1 week, ranging from 9 to 25 cts in size; blues are so rare that there are no official statistics, however the Cullinan mine is known as the world's most important source pic.twitter.com/yfCwW0s1J4— Petra Diamonds (@Petra_Diamonds) September 16, 2020
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