العثور على 5 قطع من أندر وأغلى الماسات في العالم... صورة

أعلن أحد منتجي الماس في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، عثوره على خمسة أحجار زرقاء، تعتبر من الأندر والأثمن في العالم، وذلك في منجمه الرئيسي.

وقالت شركة "بيترا دايموندز ليميتد" إن الأحجار الكريمة من "النوع إل إل بي" تم اكتشافها في منطقة إنتاج في منجم كولينان، على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق العاصمة الإدارية لجنوب إفريقيا بريتوريا.

جميع الأحجار الخمسة المكتشفة كانت مفردة وليست جزءا من ألماسة أكبر، وتتراوح أحجامها من 9.61 إلى 25.75 قيراط، حسبما أفادت وكالة الأنباء "فرانس برس".

وأضافت "بيترا" في بيان لها أن "الألماس الأزرق نادر للغاية لدرجة أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن استخراجه"، مشيرة إلى أنه من "غير المعتاد" العثور على "خمسة أحجار عالية الجودة في نفس الوقت تقريبا".

منجم كولينان هو أحد أهم مصادر الماس الأزرق في العالم ، وفقًا للشركة. كان آخر اكتشاف مهم مماثل، لجوهرة زرقاء عيار 20.08 قيراط تم العثور عليها في الموقع قبل عام، والتي بيعت مقابل 14.9 مليون دولار لمشتري مجهول.