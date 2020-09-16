رئيسة المفوضة الأوربية تشيد بفكرة ممارسة التنس على أسطح المنازل: رمز لتحدي الصعاب

أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إعجابها بفكرة ممارسة التنس على أسطح المنازل في إيطاليا، مشيرة إلى أنها فكرة رائعة تعكس القدرة على تحدى الصعاب.

One image stuck in my mind from the last 6 difficult months. Carola and Vittoria, the two young girls playing tennis between the rooftops of Liguria. It's not just the talent of the girls that sticks out. It's the lesson behind it: not allowing obstacles stand in your way. #SOTEU https://t.co/OrcPdwPCGc — Ursula von der Leyen - Follow #SOTEU (@vonderleyen) September 16, 2020

ونشرت مقطع فيديو لفتاتين تمارسان لعبة التنس على أسطح المنازل في إيطاليا، على صفحتها على "تويتر"، وقالت: "ما تفعله الفتاتان يجسد كل معاني التحدي والإصرار على تحقيق الهدف".وأضافت: "هذا الفعل يمثل درسا للجميع بأنه لا يجب أن ندع العقبات تقف في طريق تحقيق أهدافنا".ويواجه بعض الناس صعوبة في الذهاب إلى الأماكن العامة بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها بعض الدول للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).وتعد لعبة التنس من الرياضات التي يحتاج ممارستها إلى الذهاب إلى النوادي، ورغم ذلك استطاعت فتاتان في إقليم ليغوريا الإيطالي من التغلب على العقبات التي تواجههم وتحويل أسطح المنازل المتباعدة لمارسة اللعبة في الهواء الطلق.

ويظهر مقطع فيديو الفتاتين أثناء لعب التنس من على سطح منزلين منفصلين باحترافية دون أن يتسبب ذلك في سقوط الكرة أو خروجها إلى مناطق مجاورة.