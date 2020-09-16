بحث جديد: أضخم أسماك الأرض أنثى

تنمو إناث أسماك القرش الحوتي وذكورها بمعدلات متفاوتة، فالإناث تنمو أبطأ لكنها حين تنمو تصبح أضخم كثيرا من الذكور، بحسب دراسة حديثة.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، قال باحثون إنهم تتبعوا نمو 54 قرشا حوتيا على مدى عشر سنوات في منطقة نينجالو ريف قبالة الساحل الغربي لأستراليا والتي تهاجر إليها سنويا المئات من هذه الأسماك التي تسبح ببطء والمعرضة لخطر الانقراض.

وكشفت الدراسة أن الذكور تنمو بوتيرة أسرع قليلا من الإناث ويصل طولها إلى حوالي ثمانية أمتار بعد البلوغ الذي يكون في سن الثلاثين عاما تقريبا، أما الإناث فيصل طولها إلى حوالي 14 مترا عند مرحلة البلوغ في سن الخمسين تقريبا.

ويعتقد أن قروش الحيتان يمكنها أن تعيش لما يتراوح بين 100 عام و150 عاما، ووصل طول أكبر قرش حوتي إلى حوالي 18 مترا.

وقال مارك ميكان عالم الأحياء البحرية في المعهد الأسترالي لعلوم البحار وقائد البحث: "قروش الحيتان يميزها أن الإناث تحمل عددا هائلا من الصغار يصل إلى 300 في المرة الواحدة، وحمل هذا العدد الضخم داخل جسم الأنثى يستلزم بالطبع حجما كبيرا".

ويحمل القرش الحوتي لونا رماديا عليه بقع بيضاء من الظهر والجوانب ولونا أبيض من البطن، وتقطع هذه الأسماك مسافات كبيرة عبر المحيطات الاستوائية لتجد الغذاء الذي يكفيها من العوالق البحرية.