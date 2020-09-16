تحديد موعد الحكم في استئناف الفنان محمد رمضان على حبسه سنة

حددت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، موعد الحكم في استئناف الفنان محمد رمضان على حبسه لمدة عام.

وقررت محكمة جنح مستأنف الدقي، في القاهرة، حجز الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، للحكم في جلسة 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت حبس الفنان محمد رمضان سنه وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.

كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغ مالي كترضية بعد وقفه عن العمل.