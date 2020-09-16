سوني تعلن رسميا سعر وموعد طرح "بلايستشن 5"

أعلنت شركة "سوني" اليابانية، اليوم الأربعاء، عن موعد إطلاق وسعر منصة الألعاب "بلايستشين 5"، وكذلك الدول المقرر طرحها بها أولا.

وقالت الشركة إن الجيل الجديد من منصة ألعابها الشهيرة ، سيطرح في شهر نوفمبر/ شرين الثاني بسعر 499 دولارا، وبـ399 دولارا للنسخة غير المزودة بمحرك أقراص، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تطرح "سوني" جهازها الجديد للبيع في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عدد من الدول، منها اليابان وأمريكا، على أن تطرحها في باقي دول العالم بعد أسبوع واحد من هذا التاريخ.

ويأتي هذا الإعلان بخلاف تقارير سابقة، أشارت إلى أن "سوني" أجلت إطلاق "بلايستيشن 5" من يوليو/ تموز الماضي إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكشفت التقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الجاري 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول مارس/ آذار 2021.