قفزة هائلة في ثروة الملكة إليزابيث

كشف كتاب جديد عن حجم ثروة الملكة إليزابيث الثانية، والتي تقدر بنحو 515 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية، قال خبير الشؤون المالية الملكية، ديفيد مكلور في كتابه، إن الملكة تلقت زيادة بنسبة 55% في الإعانات الزراعية، لتزيد ثروتها بنحو 64 مليون دولار.

وتشتهر الشؤون المالية للعائلة المالكة بأنها سرية، غير أن تلك الزيادة في الإعانات أدت إلى تضخم خزائن الملكة.

وتشكل العقارات الجزءالأكبر من ثروة الملكة الخاصة، حيث تتضمن التقييمات الأولية لأصول صاحبة الجلالة، قصر باكنغهام بجانب المجموعة الملكية والمساكن الرسمية الأخرى مثل قلعة وندسور وقصر هوليرودهاوس.

وتحتل الملكة إليزابيث المرتبة 372 في قائمة أغنياء العالم.