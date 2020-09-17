أنغام تنزعج بسبب "زواجها للمرة الخامسة"

ردت الفنانة المصرية، أنغام، على أنباء متداولة مؤخرا بشأن زواجها للمرة الخامسة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول زواج أنغام من المايسترو الموسيقي، هاني فرحات، الذي يتعاون معها في أغلب حفلاتها الموسيقية.

وغردت أنغام عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة، رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

الأخبار المتداوله عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر #انغام — Angham (@Angham) September 15, 2020

​كما أكدت أنغام أن المايسترو هاني فرحات صديق مقرب وليس زوجا لها.

وتأتي شائعة زواج أنغام من جديد بعد طلاقها من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، بعد نشوب خلاف بينهما عقب الاحتفال بيوم المرأة العالمي في شهر مارس/ آذار، عندما أشاد بزوجته الأولى وتجاهل أنغام.

وكان أحمد إبراهيم أعلن في شهر مارس/ آذار انفصاله عن زوجته المطربة المصرية أنغام.

وعبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، شارك أحمد إبراهيم صورة تجمعه بأنغام، وأعرب فيها عن أمنياته الطيبة لها قائلا: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

كما أكد أحمد إبراهيم في بيانه على تقديره لأنغام، متهما أطرافا لم يسمّها بعدم احترام حياتهما الخاصة، وتشويه حبهما، فقال: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا...".

وأردف إنهما كانا سعداء "حتى آخر لحظة"، ووصفها بـ"نجمة عظيمة لن تتكرر".

وكانت أنغام متزوجة في السابق من أحمد إبراهيم، والفنان المصري، أحمد عز، والموزع الموسيقي الكويتي، فهد، ومهندس الصوت، مجدي عارف.