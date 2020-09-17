يحكيه لأول مرة... كيف تصرف أحمد حلمي عندما وجد لاعبا شهيرا وسيما مع منى زكي

روى الفنان المصري، أحمد حلمي، لأول مرة، موقفا محرجا تعرض له، أثناء استقباله زوجته الفنانة المصرية، منى زكي، في المطار، عائدة من جنوب أفريقيا في عام 2001.

وأشار في لقاءه مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إلى أنه في تلك الفترة كان مازال هو ومنى زكي لم يتزوجا، وكانت الأخيرة تصور فيلم "أفريكانو" بجنوب أفريقيا.

وتابع حلمي أنه عندما لمح منى زكي، فوجئ بشاب وسيم يساعدها في حمل الحقائب أثناء خروجها من المطار، لتدب الغيرة في قلبه.

وقال في البرنامج: "شعرت بالغيرة الشديدة من ذلك الشخص الوسيم، وتحدثت معه بطريقة غير لطيفة، كما أن منى زكي لامتني على تصرفي معه، وأخبرتني أنه لاعب نادي الزمالك الشهير، حازم إمام، الذي تصادف عودته من جنوب أفريقيا لمشاركة فريقه في إحدى المباريات هناك".

وتابع: "ندمت على تصرفي مع حازم إمام وحاولت أن أذهب إليه لأعتذر له، ولكنه كان غادر سريعا من المطار".

وكشف أحمد حلمي في الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" عن خوضه الدراما التلفزيونية في شهر رمضان 2021 بمسلسل جديد ينتمي إلى "الكوميديا السوداء".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي الفنية كان فيلم "خيال مآتة"، الذي عرض في عيد الأضحى 2019، ويشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن أبو زهرة.