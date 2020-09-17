"بارتفاع 79 مترا"... الكشف عن سفينة شحن "قابلة للتمدد" هي الأكبر في العالم... صور وفيديو

كشفت شركة تصميم سويدية عن تحديثها لسفينة شحن ذات "أشرعة" عمودية قابلة للتمدد تستخدم بهدف الشحن من شانها أن تغير مفهوم سفن الشحن حول العالم.

ويبلغ ارتفاع أشرعة السفينة بعد التمدد حوالي 260 قدما (79 مترا)، والتي من شأنها أن تقلل الانبعاثات الحرارية بنسبة تصل إلى حوالي 90% تقريبا.

وتستطيع سفينة "Oceanbird" الشراعية والتي يبلغ طولها حوالي 650 قدما (198.12 مترا)، نقل 7 آلاف سيارة بمتوسط سرعة يصل إلى 10 عقد تعمل بواسطة الرياح.

وتستغرق السفينة لعبور المحيط الأطلسي حوالي 12 يومًا، وهي مدة أطول بقليل من سفن الشحن التي تعمل بالوقود الأحفوري اليوم.

وأكمل المصممون في ستوكهولم التجارب البحرية بنجاح لنموذج طوله حوالي 20 قدمًا فقط، كعملية استعداد لبناء التصميم النهائي الحقيقي، بحسب "ديلي ميل".

وعند اكتمال عمليات البناء، ستكون السفينة الجديدة من أطول السفن الشراعية في العالم، بطول 650 قدمًا (198.12 مترا) وعرض 130 قدمًا (39.62 مترا).

وقال بير تونيل، رئيس عمليات التصنيع في الشركة المشرفة على العمل "Wallenius Marine"،نحن فخورون بتقديم النموذج الثالث لتصميمنا والذي عملنا عليه لسنوات.

وأضاف تونيل: "الرياح هي مصدر الطاقة الأكثر إثارة للاهتمام، خصوصا لعمليات النقل في المحيطات، ومع الأشرعة ذات الأجنحة التي يبلغ ارتفاعها 80 مترًا في (Oceanbird)، فإننا نعمل على تطوير سفن الشحن عابرة للمحيطات في المستقبل."