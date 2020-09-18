سائق سيارة تيسلا كهربائية ينام خلف المقود ويتجاوز السرعة المحددة

أفادت شبكة "سي بي سي" أن الشرطة في كندا وجهت اتهامات لسائق سيارة كهربائية تيسلا كان نائما خلف المقود عندما كانت سيارته تسير في وضع القيادة الآلية بسرعة تزيد عن 140 كيلومترا في الساعة.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن الحادث وقع في يوليو/تموز من هذا العام، لكن لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا. وقالت الشرطة في مقاطعة ألبرتا الكندية على تويتر إنها "تلقت شكوى بشأن سباق سيارات على طريق سريع بالقرب من بلدة بونوكا".

وبحسب الشرطة: "كانت السيارة تتحرك بسرعة تزيد عن 140 كم / ساعة، وكان المقعدان الأماميان مائلين للخلف بالكامل، ويبدو أن الراكب والسائق كانا نائمين". ووجهت للسائق تهمة السرعة والقيادة المتهورة وتم استدعاؤه للمحكمة.

وبحسب القناة التلفزيونية، كان يقود السيارة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من مقاطعة كولومبيا البريطانية. وقال المتحدث باسم الشرطة دارين تورنبول إن السرعة القصوى المسموح بها على جزء الطريق حيث توقفت السيارة كانت 110 كيلومترات في الساعة. من المتوقع أن يمثل سائق تيسلا أمام المحكمة في ديسمبر/كانون الأول.

وقال للقناة التلفزيونية: "لم ينظر أحد من النافذة ليرى إلى أين تتجه السيارة. أنا أعمل في الشرطة منذ أكثر من 23 عاما، معظم الوقت في شرطة المرور، وليس لدي أي تعليقات. لم أر قط شيئا مثل هذا".