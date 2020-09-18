مصر... النائب العام يصدر قرارا بشأن "يوتيوبر" وزوجته متهمان باستغلال طفلتهما

أصدر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، قرارا بشأن يوتيوبر" وزوجته الشهيران باسم "أحمد وزينب"، متهمان باستغلال طفلتهما.

وأوضحت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية أن النائب العام قرر إخلاء سبيل أحمد وزينب، بعدما سددا ضمانا ماليا قدره 40 ألف جنيه مصري.

وكلف النائب العام، المجلس القومي للطفولة والأمومة، باستمرار متابعة حالة ابنتي أحمد حسن وزوجته، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد استكملت استجواب المتهمين، بعدما أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه بحقها.

ووعد اليوتيوبر الشهير وزوجته، بعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

كان المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقدم ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

وأمرت النيابة العامة استدعاء اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة، في القبض عليهما داخل كومباوند البارون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم، بحسب موقع "الوطن".

ومنذ أيام، نشر الزوجان مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الأم "زينب" بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التي دخلت في نوبة بكاء وصراخ، حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الوالدان في حالة ضحك شديد.