استئناف تصوير فيلم "باتمان" الجديد بعد الشفاء من كورونا

عاد فيلم "ذا باتمان"، والذي يتناول بطل القصص المصورة الشهير "الرجل الوطواط"، لاستئناف تصوير مشاهده من جديد في المملكة المتحدة، بعد فترة من التوقف نتيجة إصابة أحد العاملين فيه بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال متحدث باسم استوديوهات "وارنر براذرز" المنتجة للفيلم لمجلة "فارايتي" الأمريكية، إنه "بعد فترة من الحجر الصحي كإجراء احتياطي للوقاية من (كوفيد-19) تم استئناف التصوير الآن في فيلم "ذا باتمان" في المملكة المتحدة".

ولم تؤكد "ورانر براذرز" ما إذا العامل المصاب بفيروس "كورونا" هو بطل الفيلم، الممثل روبرت باتنسون، كما أن المتحدثون باسم الأخير لم يعترفوا أبدأ بشأن إصابته بالفيروس، على الرغم من تأكيد مجلة "فارايتي" لتقرير أولي نشر في مجلة "فانيتي فير"، والذي يشير إلى أن الممثل أصيب بالعدوى.

وكان فيلم "ذا باتمان" أوقف تصوير مشاهد داخل استوديوهات ليفسدن خارج لندن في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك لحين تعافي العامل بالفيلم من المرض، ونقل كل من كانوا على اتصال وثيق معه إلى الحجر الصحي.

وفيلم "ذا باتمان" من بطولة روبرت باتنسون وكولين فاريل و بول دانو وزوي كرافيتز وآندي سيركيس، وهو من إخراج مات ريفز، وسيتم طرحه في دور العرض السينمائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.