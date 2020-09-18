أرادها مزحة فاعتبرتها المحكمة تهورا... عقوبة قاسية لطبيب أسنان في أمريكا... فيديو

قضت محكمة أمريكية بالسجن 12 عاما والغرامة 1.9 مليون دولارعلى طبيب أسنان في ألاسكا، بعد مزحة اعتبرتها المحكمة "تهورا خطيرا، وتهديدا لحياة المرضى".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الرسائل المتبادلة بين لوكهارت وأصدقائه أنه كان يتفاخر بأنه لن يتمكن أحد من اكتشاف ما يفعله.

وبعد استعراض الفيديو، قال القاضي مايكل ولفرتون في محكمة ألاسكا: "بعد مراجعة القضية مرارا وتكرارا، أدركت أنك كدت تقتل بعض الناس".

ونقلت شبكة سي إن إن في تقرير نُشر يوم الجمعة عن لوكهارت قوله "بالنظر إلى الوراء، لا أستطيع أن أقول بالضبط متى بدأت في الخروج عن المسار، مضيفا "كان بإمكاني ويجب أن أحافظ على انضباط وتركيز أفضل."

وتعقب المحققون المريضة "فيرونيكا فيلهلم" التي كانت مخدرة، ولم يكن لديها أية فكرة عما فعله الطبيب، وقالت في المحكمة إنها كانت "غاضبة جداً" عندما اكتشفت ما حدث.

كما اتهم الطبيب أيضا بالاحتيال على التأمين الصحي بإجبار المرضى على الخضوع للتخدير الكلي دون داعٍ، لمطالبة التأمين بتكاليف إضافية.

واعترف الطبيب بإجراء العملية على الهافر بورد، ولكنه أنكر الاحتيال على التأمين الصحي، ورغم ذلك حُكم عليه بالسجن 12 عاما، وغرامة تعادل الأموال التي يُقدر أنها تساوي احتياله على التأمين الصحي.

وكان الطبيب سيث لوكهارت قد صور مقطع فيديو وهو يخلع سن مريض، بينما يقف على "هافر بورد" وشارك المقطع مع أصدقائه.