بعد انفجارات بيروت... نانسي عجرم تحيي أول حفل على "تيك توك"... صور وفيديو

أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الجمعة، أول حفل "أونلاين" عبر منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأجيل بسبب انفجارات بيروت.

وشاركت عجرم عبر حساباتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة من حفلها الغنائي، والذي حاز على إشادة كبيرة من جانب معجبيها، والذي قدمت فيه عددا من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة وكذلك التي غنتها في تترات المسلسلات التلفزيونية.

وكان من المقرر أن يقام حفل نانسي عجرم على "تيك توك" في يوم 6 أغسطس/ آب، ولكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.

ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه "تيك توك" في الشرق الأوسط، والثاني للشركة على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي "ذا ويكند".

يشار إلى أن نانسي عجرم انضمت مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، بمقطع مصور تظهر فيه مع ابنتيها "ميلا" و"إيلا"، فلاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات خلال فترة وجيزة.

من ناحية أخرى، تصدّرت نانسي عجرم، قائمة مجلة "فوربس" لأكثر الفنانات تأثيرا ونجاحا في الشرق الأوسط، التي تطرحها لأول مرة.

وذكرت المجلة الأمريكية أن عجرم هي صاحبة أعلى مرتبة في القائمة من بين الفنانات، بسبب شعبيتها الطاغية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"إنستغرام"، والتي تصل إلى 48 مليون متابع.