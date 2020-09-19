سبايدر مان يتسلق ناطحة سحاب بيديه العاريتين... فيديو

انتشرت مقاطع فيديو على الانترنت لشاب يتمتع بروح المغامرة، إذ تسلق ناطحة سحاب وسط العاصمة الفرنسية باريس، دون استخدام أي معدات أمان.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار"، أن المتسلق هو بولندي يدعى، مارسين بانو البالغ من العمر 32 عاما، وقد نشر على انستغرام صورا له على خلفية ناطحة السحاب في باريس مع تعليق: "كن هادئا...".

L’ascenseur est inventé en 1935



Les gens avant 1935 be like:#montparnasse pic.twitter.com/zng4PJrwCy — Verratti FC 🔥 (@randomuse88) September 18, 2020

وقام بانو أيضا بتحميل عدد من مقاطع الفيديو للمبنى قبل صعوده بالإضافة إلى لقطات له وهو يتسلق المبنى الشاهق وما حدث بعد ذلك.

ويظهر مقطع الفيديو، أن رجل الإنقاذ توجه نحو المتسلق باستخدام معدات الحماية المستخدمة في التسلق ثم أخذه إلى مكان آمن قبل اعتقاله.

وقالت شرطة المنطقة إنه "تم اعتقال رجل في برج مونبارناس بعد تسلقه للمبنى بشكل غير قانوني"، مؤكدا أن الاعتقال حدث في حوالي الساعة الثامنة مساءا (يوم أمس الجمعة) بالتوقيت المحلي.