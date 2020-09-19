سبايدر مان يتسلق ناطحة سحاب بيديه العاريتين... فيديو

ونقلت صحيفة "ديلي ستار"، أن المتسلق هو بولندي يدعى، مارسين بانو البالغ من العمر 32 عاما، وقد نشر على انستغرام صورا له على خلفية ناطحة السحاب في باريس مع تعليق: "كن هادئا...".
L’ascenseur est inventé en 1935— Verratti FC 🔥 (@randomuse88) September 18, 2020
Les gens avant 1935 be like:#montparnasse pic.twitter.com/zng4PJrwCy
وقام بانو أيضا بتحميل عدد من مقاطع الفيديو للمبنى قبل صعوده بالإضافة إلى لقطات له وهو يتسلق المبنى الشاهق وما حدث بعد ذلك.
ويظهر مقطع الفيديو، أن رجل الإنقاذ توجه نحو المتسلق باستخدام معدات الحماية المستخدمة في التسلق ثم أخذه إلى مكان آمن قبل اعتقاله.
وقالت شرطة المنطقة إنه "تم اعتقال رجل في برج مونبارناس بعد تسلقه للمبنى بشكل غير قانوني"، مؤكدا أن الاعتقال حدث في حوالي الساعة الثامنة مساءا (يوم أمس الجمعة) بالتوقيت المحلي.
🇫🇷 FLASH - L'homme qui a escaladé la Tour Montparnasse à mains nues sans corde a été arrêté par la #police. Plusieurs #policiers ainsi qu'un drone ont été mobilisés pendant son ascension pour éviter tout problème. (📹 @TaoualitAmar) #Paris #Montparnasse pic.twitter.com/MfPyCRJvfW— Mediavenir (@Mediavenir) September 18, 2020
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