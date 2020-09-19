مصر... السجن 15 سنة لنجلى السبكي بتهمة حيازة مخدر الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجلى المنتج المصري أحمد السبكى، كريم وخالد، بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

وبحسب موقع بوابة "الأهرام" المصرية، كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.

وأضاف الموقع أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد".

وأوضح الموقع أن "المخرج كريم السبكي وأخوه خالد كانوا من المدعوين، واستوقفهما كمين أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، حيث أقيم حفل الزفاف وبتفتيش السيارة التى كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين".

وأشار الموقع إلى أن المتهمان أنكرا أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات، وقالا إنهما حضرا حفل زفاف في أحد الفنادق وفوجئا بضابط شرطة يستوقفهما.