انضمام أول امرأة لشرطة دبي للعمل في مجال الهندسة الجنائية

ضمت شرطة دبي أول امرأة على مستوى الدولة لتعمل في مجال الهندسة الجنائية، حمده ماجد سعيد آل علي.

ووفقا لوكالة "وام" الاماراتية، قال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أحمد عيد المنصوري إن شرطة دبي تفخر بكوادرها المتخصصة من العنصر النسائي، وبطموحهن الذي لا يحده أفق، ورغبتهن في الدخول في مجالات تخصصية مهمة ومتقدمة.

وأكد المنصوري على حرص الإدارة على تمكين العنصر النسائي وإتاحة المجال لهن للعمل في مثل هذه التخصصات، وتقديم الدعم اللازم لهن عبر الدورات التدريبية المتقدمة، والتأهيل المستمر من خلال برامج ترفع من مستوى الكفاءة والقدرة لأداء المهام الجسام الملقاة على عاتق المؤسسة.

ومن جانبها قالت مساعد خبير مهندس حمده آل علي: "أفخر بانتمائي لشرطة دبي، كونها مؤسسة شرطية حققت تفوقا محليا وإقليميا وعالميا منقطع النظير، ما يجعلها مقصدا وطموحا لكل شاب وشابة يبحث عن التميز في المجال الشرطي والوظيفي.. وإنني اليوم أعمل مع فريق عمل مميز وذي كفاءة عالية صفا واحدا وبروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف في القضايا والحوادث التي نعمل عليها".