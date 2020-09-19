توم هاردي يقترب من "جيمس بوند" المقبل

أفادت تقارير جديدة أن الممثل البريطاني، توم هاردي، قد يكون جاهزا ليحل محل زميله دانييل كريغ في تجسيد دور العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

وذكر موقع "Vulcan Reporter" أنه ورد إليه أنباء بأن عُرض على هاردي دور "جيمس بوند" في شهر يونيو/ حزيران بعد نجاحه في اختبار شاشة.

وأضاف الموقع أن المنتجين ينوون الإعلان عن توم هاردي كعاشر ممثل يجسد "جيمس بوند" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بالتزامن مع طرح فيلم "No Time to Die"، الذي يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام العميل السري البريطاني، وقد يتم الإعلان عنه في أوائل العام المقبل 2021 في حال أن تقرر تأجيل طرح الفيلم مرة أخرى بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ولم يخف توم هاردي رغبته في أن يكون "جيمس بوند" المقبل، لكنه رفض في وقت سابق التحدث عن ترشيحه للدور خوفا من أن تضيع منه فرصه الحصول عليه.

وقال في حديثه إلى صحيفة "ديلي بيست": "كما تعلم، هناك قول مأثور بيننا كممثلين، وهو أنه إذا تحدثت عن دور مرشح له فأنت خارج السباق تلقائيا".

Tom Hardy Cast As 007th #JamesBondhttps://t.co/EV8XpTZO4c — Emre Kaya | Black Lives Will Never Stop Mattering (@Vullein) September 18, 2020

وبدأت رحلة البحث عن ممثل جديد يجسد "جيمس بوند" في عام 2016، بعدما صرح الممثل البريطاني، دانييل كريغ، أنه لم يعد لديه الرغبة من تقديم المزيد من الأفلام عنه منذ فيلم "Casino Royale" إنتاج 2006.

يشار إلى أن لتوم هاردي العديد من الأدوار المميزة على شاشة السينما، منها مشاركته في فيلم "Inception" للمخرج كريستوفر نولان، وتجسيد لدور الشرير المتطرف "باين" عدو "باتمان" في فيلم "The Dark Knight Rises"، وتجسيده لدور الشرير "فينوم" في عام 2018.

وينتظر جمهور "جيمس بوند" طرح أحدث أفلامه "No Time to Die"، الذي يشهد على آخر مشاركة لدانييل كريغ في السلسلة، والمتوقع طرحه في دور العرض السينمائية ببريطانيا في 12 نوفمبر المقبل، وفي دور العرض الأمريكية يوم 20 من الشهر نفسه.