روبوتات صينية تتسابق تحت الماء... فيديو

يتوسع العالم في استخدام الروبوتات بأنواعها بعدما أصبحت مكونا أساسيا في مسيرة التطور العالمي، التي تعد الصين إحدى الدول الرائدة في مجال تصنيعها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

ونتيجة التطور التقني في صناعة الروبوتات أصبح من الممكن استخدامها في البر والبحر والجو، لتؤدي مهامها بكفاءة عالية.

ونشرت شبكة تلفزيون الصينية الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مسابقة للروبوتات تحت الماء في منطقة داليان.

وقالت الشبكة إن تلك الروبوتات تخوض المنافسة لتنفيذ مهام محددة تحت الماء بقيادة فرق العمل التي تقوم بتشغيلها من على اليابسة.

انطلاق المسابقات الوطنية لـ #الروبوتات_تحت_الماء في داليان الصينية pic.twitter.com/4j21Ii07t7 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) September 19, 2020

ويظهر الفيديو بعض الروبوتات وهي تقوم بالتقاط أشياء من تحت سطح الماء وتحطيمها بينما تتواجه روبوتات أخرى وجها إلى وجه تحت الماء.