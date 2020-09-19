مروحية تقوم بإنزال قوات خاصة على أسطح السيارات... فيديو

وتعد القوات الخاصة المحترفة مفخرة للجيوش الحديثة ، لأنها تمكن الدول من العمل خلف خطوط العدو وإلحاق الخسائر المادية والبشرية به دون الدخول في مواجهات عسكرية واسعة، وفي بعض الأحيان تقوم بتنفيذ عملياتها دون أن يتم اكتشافها نهائيا.

ويتم تقييم احترافية القوات الخاصة لأي دولة على المهارات القتالية لأفرادها من جهة، وعلى التجهيزات والعتاد العسكري الذي يتاح لهم استخدامها من جهة أخرى.

وتعد المروحيات من أهم وسائل القوات الخاصة عبر عقود من الزمان، لأنها تستطيع التحليق على ارتفاعات منخفضة وإنزال القوات الخاصة لتنفيذ مهامها دون أن يتم اكتشافها بواسطة الدفاعات الجوية للعدو.

ويظهر مقطع فيديو على "تويتر" إحدى المروحيات التي تقوم بإنزال مجموعة من أفراد القوات الخاصة عن طريق الاقتراب من الأرض بصورة كبيرة حتى أصبح بإمكان أفراد القوات الخاصة الهبوط على متن سيارات متوقفة دون الحاجة إلى حبال الإنزال.

وتبرز أهمية هذا الآداء الاحترافي في أنه يمثل عاملا مهما لتوفير الوقت الذي يعد عنصرا حاسما في تنفيذ المهام الخاصة، إضافة إلى أنه يسمح بخروج المروحية من منطقة العمليات بسرعة كبيرة لحمايتها من أي محاولة لاستهدافها من العدو.