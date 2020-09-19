بـ 5 خطوات... كيف تتخلص من الملل

يعد الممل من الأشياء التي تساهم في خلق طاقة سلبية داخل النفس ويكون مرتبطا بتراجع الآداء في العمل أو في الحياة بصورة عامة، وهي مشكلة يمكن حلها بطرق بسيطة.

ويعد الروتين اليومي وعدم حدوث تغيرات كبرى في حياتك من الأسباب، التي تقود للملل، خاصة عندما يرتبط الأمر بالظروف العالمية التي تحد من حركة الأشخاص داخليا وخارجيا بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الناس من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) ما زالت تؤرق العالم.

ويحتاج التخلص من الملل إلى البحث عن طرق مبتكرة لجعلك تشعر بأن هناك أشياء غير روتينية تحدث في حياتك اليومية، وهي الأشياء التي تؤدي إلى تولد طاقة إيجابية داخلية تساهم في استعادة أدائك العقلي والبدني إلى المستويات الطبيعية.

وأوردت صحيفة "عكاظ" السعودية 5 أشياء، قالت إنها تساهم في التخلص من الملل في حياتنا اليومية أولها أن تبدأ في التواصل مع أصدقائك المقربين وتتحدث معهم في موضوعات شيقة تمثل مصدرا لإثارة حماستك.

والشيء الثاني يمكن أن يكون بمتابعة بعض الأفلام الشيقة على منصات الإنترنت المختلفة، أما الشيء الثالث فهو قراءة كتاب أو رواية أو الإطلاع على ديوان شعر.

وتتضمن الطريقة الرابعة تجربة شيء جديد لم تقم به من قبل وخوض تجربة ربما تكون بها بعض الأخطاء، لكنها يمكن أن تمنحك شعورا بالتحدي من أجل تحقيق الهدف، ومثال على ذلك أن تقوم بتعلم طريقة جديد لطهي وجبة تحبها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشيء الأخير هو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة موضوعات جديدة ربما تساعدك على اكتشاف هوايات جديدة لم تكن تلتفت إليها.