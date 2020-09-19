يبدأ عرضه في سبتمبر... مسلسل هيفاء وهبي لن ينتظر رمضان 2021

لن ينتظر أحدث مسلسلات الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عرضه في شهر رمضان 2021، إذ سيبدأ عرضه في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وستعرض أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي في 27 سبتمبر، عبر منصة "شاهد في أي بي" الرقمية.

البوستر الرسمي لمسلسل #اسود_فاتح

حصرياً على #شاهد VIP 🔥🎬

ابتداءً من يوم ٢٧ سبتمبر

انتاج: #صباح_اخوان

تأليف: أمين جمال

إخراج: كريم العدل

Stay tuned for our new series Bright Black on the 27th of September exclusively on Shahid VIP 🔥🎬@ShahidVOD pic.twitter.com/6jI9d6VfX4 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 16, 2020

وكانت هيفاء وهبي انتهت من تصوير مسلسلها "أسود فاتح" قبل 3 أسابيع، بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي تسبب في عدم عرضه بشهر رمضان 2020.

وتجسد هيفاء وهبي في أحداث مسلسل "أسود فاتح" شخصية "رانيا خطاب"، التي تظهر في الإعلان الترويجي للعمل وهي ترتدي ملابس السجن، وتتعرض للكثير من الغدر والخيانة من أقرب الناس لها، بمن فيهم زوجها، الذي يجسد دوره الممثل السوري، معتصم النهار.

ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.