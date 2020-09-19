يبدأ عرضه في سبتمبر... مسلسل هيفاء وهبي لن ينتظر رمضان 2021

وستعرض أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي في 27 سبتمبر، عبر منصة "شاهد في أي بي" الرقمية.
البوستر الرسمي لمسلسل #اسود_فاتح— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 16, 2020
حصرياً على #شاهد VIP 🔥🎬
ابتداءً من يوم ٢٧ سبتمبر
انتاج: #صباح_اخوان
تأليف: أمين جمال
إخراج: كريم العدل
Stay tuned for our new series Bright Black on the 27th of September exclusively on Shahid VIP 🔥🎬@ShahidVOD pic.twitter.com/6jI9d6VfX4
وكانت هيفاء وهبي انتهت من تصوير مسلسلها "أسود فاتح" قبل 3 أسابيع، بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي تسبب في عدم عرضه بشهر رمضان 2020.
رانيا خسرت حياتها السعيدة— SHAHID (@ShahidVOD) September 18, 2020
وبدأت رحلة الانتقام 🔥🔥 #أسود_فاتح قريباً على #ShahidVIP
https://t.co/Tyx4wB5bTc@HaifaWehbe@AlNaharMoatasem@fahmi173@Sherif_Salama pic.twitter.com/d39Xf1q6Eb
وتجسد هيفاء وهبي في أحداث مسلسل "أسود فاتح" شخصية "رانيا خطاب"، التي تظهر في الإعلان الترويجي للعمل وهي ترتدي ملابس السجن، وتتعرض للكثير من الغدر والخيانة من أقرب الناس لها، بمن فيهم زوجها، الذي يجسد دوره الممثل السوري، معتصم النهار.
ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)