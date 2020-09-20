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    الفنانة المصرية شويكار وعلي يمينها الفنانة غادة عبد الرازق وعلى يسارها الفنانة داليا إبراهيم

    داليا إبراهيم تفاجئ جمهورها بصورة بعد 3 أشهر من الاعتزال

    © AFP 2020 / AMR AHMAD
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    فاجئت الفنانة المصرية المعتزلة، داليا إبراهيم، متابعيها عبر حسابها على فيسبوك، بعد 3 أشهر من قرارها باعتزال الفن.

    ونشرت الفنانة المصرية المعتزلة صورة لها وهي ترتدي الحجاب، دون أن توضح الأمور التي دفعتها لاتخاذ الخطوة وأسبابها.

    وكانت داليا إبراهيم قد أعلنت اعتزالها في يونيو/ حزيران الماضي للتفرغ لحياتها الأسرية، حيث كتبت وقتها: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج.. شكرا".

    الفنانة داليا إبراهيم من مواليد 1974، واكتشفها الفنان محمد صبحي، وانضمت لفرقته وقدمت معه مسلسل "ونيس"، لها عدد من الأعمال أبرزها "الست أصيلة"، "الليل وآخره"، "كناريا وشركاه"، "هارمونيكا"، "القتل اللذيذ"، "الحسن البصري"، كما شاركت في فيلم "كلمني شكرا"، مع المخرج خالد يوسف، وذاع صيتها أكثر من خلال هذا الدور.

    وكان آخر مشاركاتها الفنية عام 2016، في مسلسل "جراب حواء"، وهو من بطولة عبير صبري، نورهان، تهاني راشد، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبدالمنعم.

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    الكلمات الدلالية:
    ارتداء الحجاب, فنانة مصرية, مصر
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