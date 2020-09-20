سيارة عمر كمال الجديدة بـ2.2 مليون جنيه

كشف المطرب الشعبي المصري عمر كمال، عن سيارته الجديدة التي يقدر ثمنها بـ 2.2 مليون جنيه، خلال تدوينة على "تويتر" ظهر فيها بجوار السيارة الجديدة.

ونشر عمر كمال، صورة لسيارته الجديدة طراز "بي إم دبليو"، وعلق على الصورة التى حازت إعجاب جمهوره بعبارة: "وركبت الـ X6".

Посмотреть эту публикацию в Instagram وركبت ال X6 💪🏻😍 Публикация от Omar kamal (@omarkamal.official) 18 Сен 2020 в 7:00 PDT

وتعد السيارة التي أعلن عمر كمال شراءها واحدة من فئات "بي إم دبليو" الشهيرة، وهي من الجيل الثالث وتنتمى لفئة "إس يو في" الكوبية، ويقدر سعرها بـ 2.2 مليون جنيه.

يذكر أن كل من عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرا دويتو غنائي بعنوان "هنعمل لغبطيطا".

وحقق الـ"دويتو" المشترك نجاحا كبيرا فى مصر والوطن العربى بعدما تم نشره على موقع "يوتيوب".