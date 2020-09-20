ماجد المصري عن ابنته ماهيتاب: التمثيل ممنوع… "عايزها تتستت"

أثارت ماهيتاب، ابنة الفنان المصري ماجد المصري، ردود فعل واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خطبتها، التي احتفل بها والدها.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، مشيرة إلى أن الفنان ماجد المصري، احتفل مساء أمس، بخطبة نجلته الكبرى ماهيتاب، على رجل الأعمال مصطفى القاضي، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وتابعت الصحيفة: "نشر المصري صورة لابنته والقاضي معلقا عليها "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي وعقبال عندكم جميعا".

يذكر أن ماجد المصري أعلن في وقت سابق، رفض مشاركة ابنته في الوسط الفني، وقال في إحدى البرامج التلفزيونية عن ذلك: "مش هتقدر تقول كده، وتطلب منى الطلب ده أصلا عشان هي عارفة إن ده ممنوع، أنا راجل فلاح ومش عايز بنتي تمثل، وعندي ازدواجية في الشخصية في كل ما يتعلق ببنتي وبيتي".

ولفتت إلى أن العديد من الشخصيات الفنية طلبت منه مشاركة ابنته ماهيتاب في أعمال فنية، لكنه رفض ذلك".

وتابع: "لديها موهبة غير طبيعية وكوميديانة من الدرجة الأولى، لكن مش عايزها تمثل، وحلال عندي أدفن موهبتها"، مضيفا: "أنا عايزها تتجوز وتتستت وكده زي الفل".