سمير غانم وزوجته يعلقان على تقارير تعرضه لوعكة صحية

أكد الفنان المصري، سمير غانم، مساء اليوم الأحد، سلامته واستقرار حالته الصحية، كاشفا عن تواجده في الوقت الراهن بمنزله.

وبحسب موقع "صدى البلد" المصري، وجه غانم الشكر لكل من حاول الاتصال به في الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، فيما أكدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز أنه خضع لفحوصات طبية روتينية.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب قوله إن حالة غانم الصحية مستقرة، مطالبا وسائل الإعلام بعدم نشر "ما قد يسيء له أو لعائلته، أو يقلق محبيه حول الوطن العربي وفى كل أنحاء العالم".

وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق اليوم، إلى تعرض الفنان المصري لأزمة صحية، وخضوعه للفحوصات الطبية، للإطمئنان على حالته.

منح مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة الـ39، النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمى.