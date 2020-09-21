"حمل كاذب"... سمير غانم يسخر من وعكته الصحية... فيديو

علق الفنان المصري، سمير غانم، بأسلوبه الكوميدي الساخر على أنباء نقله للمستشفى، أمس الأحد، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال في تصرحيات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "أنا زي الفل وأبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان على صحتي أن الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب".

وأشار غانم إلى أن مطلقي الشائعات "ناس فاضية"، بحسب تعبيره، مضيفا: "هؤلاء الناس لا يعرفون ماذا يفعلون، يختاروا نجما منحه الله قبول والناس تحبه ويبدو أن هذا ما يضايقهم فيطلقوا شائعات بشأن وفاته".

وكان سمير غانم أكد، أمس الأحد، سلامته واستقرار حالته الصحية، كاشفا عن وجوده في الوقت الراهن في منزله.

وبحسب موقع "صدى البلد" المصري، وجّه غانم الشكر لكل من حاول الاتصال به في الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، فيما أكدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز أنه خضع لفحوصات طبية روتينية.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب، قوله إن حالة غانم الصحية مستقرة، مطالبا وسائل الإعلام بعدم نشر "ما قد يسيء له أو لعائلته، أو يقلق محبيه حول الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم".

وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق اليوم، إلى تعرض الفنان المصري لأزمة صحية، وخضوعه للفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته.

ومنح مهرجان القاهرة السينمائي فى الدورة الـ39، النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمي.