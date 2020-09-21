تفاصيل "الإجراء التجميلي" الذي خضع له أحمد سعد قبل الزواج... فيديو

خرج طبيب تجميل ليوضح طبيعة الجراحة التي أجراها للمطرب المصري، أحمد سعد، خلال الأيام الماضية، وأثارت جدلا واسعا بين معجبيه ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي البداية، أوضح الطبيب شادي إسماعيل لبرنامج "إي تي بالعربي"، أن العملية يطلق عليها "إجراء تجميلي بالفيلر"، ولا تستغرق سوى 10 دقائق، ولا ينتج عنها أي دماء.

وأكد إسماعيل أن الهدف من الإجراء هو تعديلات على الفك لصنع وجه متماثل.

وتابع شادي إسماعيل أنه عندما شارك صورا لأحمد سعد قبل وبعد الجراحة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي كان بعد الحصول على موافقته الشخصية بغرض تشجيع كل من لديه ذلك العيب في وجهه أن يخضع لذلك الإجراء التجميلي، ولكن واصل إسماعيل أنه لم يكن يتوقع أن يتم أخذ الموضوع بسوء نية، بحسب تعبيره.

وكان أحمد سعد أوضح، في وقت سابق، لبرنامج "إي تي بالعربي" أن السر وراء إطلاق لحيته هو ذلك العيب الذي كان في فكه.

يشار إلى أن أحمد سعد أعلن خطوبته على علياء بسيوني في شهر أغسطس/ آب.

وخطيبة أحمد سعد علياء بسيوني اسمها بالكامل علياء عثمان بسيوني، وتعمل عارضة أزياء، وتعيش فى منطقة هليوبوليس بحي مصر الجديدة، وتمتلك معرضا كبيرا فى القاهرة.

وإذا ما تم زواج أحمد سعد من علياء بسيوني، فإن ذلك سيكون رابع زواج في حياته، إذ كان الأول من فتاة تدعى لبنى وهي والدة أبنائه، التي تزوجها في عام 2007 وانفصل عنها عام 2011.

واالثاني من الممثلة المصرية ريم البارودي، بعد قصة الحب جمعت بينهما لسنوات، ودام زواجهما شهرا واحدا فقط.

أما الزواج الثالث فكان من الفنانة المصرية سمية الخشاب، ودام عامين، وانتهى بالطلاق وتبادل الاتهامات والفضائح في البرامج التلفزيونية.