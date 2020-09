نادين نجيم تتعرض للاستفزاز من سوري ومصري ولبناني... فيديو

View this post on Instagram

برنامج قعدة رجالة صورت حلقة منه قبل الانفجار بأسبوع و موعد عرض الحلقة الأولى ب ٢٦ أيلول على بخبركم عن وقت العرض لاحقاً بتمنى تعجبكم @osn #قعدة_رجالة