أحمد العوضي يحذف منشورا عن زوجته ياسمين عبد العزيز

تراجع الممثل المصري، أحمد العوضي، عن منشور كان شاركه عبر "فيسبوك" بشأن زوجته الفنانة، ياسمين عبد العزيز، وحذفه بعد دقائق قليلة من نشره على المنصة الشهيرة.

وأكد العوضي في منشوره المحذوف مجددا أن فارق العمر بينه وبين زوجته هو 6 سنوات فقط، وليس كما يردد البعض أنه يصل إلى 10 سنوات، وأوضح أنه لا يهتم بهذا الفارق حتى ولو أكثر من ذلك.

وكتب: "هذه المرأة تخصني، أنك تقول أنها أكبر مني! ولا أصغر منى، فهي أكبر مني بـ6 سنين فقط ليس بعشرة مثل ما يكتبون ويقولون.. ولو كانت أكبر مني بعشرين سنة، أنا قابل".

كما شدد أحمد العوضي في منشوره أيضا أن الهجوم الذي تتعرض له زوجته ياسمين عبد العزيز من قبل البعض يعتبره بمثابة هجوم عليه، وأكد أن سوف يقدم كافة الحماية لزوجته.

وزعمت بعض المواقع أن سبب حذف أحمد العوضي لمنشوره على "فيسبوك" هو إحراجه لياسمين عبد العزيز بشأن فارق العمر بينهما.

وكان أحمد العوضي كشف لأول مرة في حلقة الخميس من برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، أن فارق العمر بينه وبين زوجته هو 6 سنوات فقط وليست 12 عاما كما يزعم البعض.