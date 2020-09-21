ابنة أصالة نصري تحتفل وترقص مع والدتها بعد انفصالها عن خطيبها... فيديو

احتفلت ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، بطرح والدتها أحدث ألبوماتها الغنائية، وذلك وسط أنباء حول انفصالها عن خطيبها، بعد نحو شهرين من إعلان خطوبتهما.

وشاركت شام الذهبي عبر خاصية "الستوريز" لحسابها على موقع "إنستغرام" مقطعا مصورا وهي تحتفل مع والدتها بصدور ألبومها الخليجي "لا تستسلم"، وهما ترقصان وسط الأسرة في غاية السعادة والانسجام.

وكان مصفف الشعر، جو رعد، قد كشف في تصريحات إعلامية، أن أصالة نصري أخبرته بالفعل بانفصال ابنتها شام الذهبي عن خطيبها طبيب الجلدية، معتز نصير، وذلك خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستسلم" في لبنان.

View this post on Instagram #جو_رعد A post shared by Wedad_celebrities (@wedad_celebrities) on Sep 19, 2020 at 6:57pm PDT

وفاجأت شام الذهبي متابعيها على "إنستغرام" خلال الساعات الأخيرة الماضية، بحذف صورها مع خطيبها، معتز نصير، التي نشرتها في شهر يوليو/ تموز الماضي.

كما أنها شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها على البحر، معلقة برسالة غامضة: "أحاول أن أذكر نفسي دائما أنه أيا كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا.. أن نتعافى من الداخل بدلا من التركيز على القشور، وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا".

وشام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري، وتعمل طبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة، وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏

وكانت ابنة أصالة نصري متزوجة من أحمد الجوهر، ولكن مر عامان على انفصالهما.