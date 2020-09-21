ابنة أصالة نصري تحتفل وترقص مع والدتها بعد انفصالها عن خطيبها... فيديو

وشاركت شام الذهبي عبر خاصية "الستوريز" لحسابها على موقع "إنستغرام" مقطعا مصورا وهي تحتفل مع والدتها بصدور ألبومها الخليجي "لا تستسلم"، وهما ترقصان وسط الأسرة في غاية السعادة والانسجام.
وكان مصفف الشعر، جو رعد، قد كشف في تصريحات إعلامية، أن أصالة نصري أخبرته بالفعل بانفصال ابنتها شام الذهبي عن خطيبها طبيب الجلدية، معتز نصير، وذلك خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستسلم" في لبنان.
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وفاجأت شام الذهبي متابعيها على "إنستغرام" خلال الساعات الأخيرة الماضية، بحذف صورها مع خطيبها، معتز نصير، التي نشرتها في شهر يوليو/ تموز الماضي.
كما أنها شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها على البحر، معلقة برسالة غامضة: "أحاول أن أذكر نفسي دائما أنه أيا كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا.. أن نتعافى من الداخل بدلا من التركيز على القشور، وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا".
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Tuning in with nature’s frequency is pretty amazing 🥰 it’s an ongoing journey filled with battles with the self to try and remain at ease & at peace amidst all that surrounds us from social media, to toxic situations and obstacles along the way.. I try to always remind my self, that no matter what is going on.. the purpose of our journey is way deeper within us.. at our very core.. and that’s where our energy should be directed.. to heal within rather than worry about what’s on the surface.. And remember #لا_تستسلم to your battles! 😊
وشام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري، وتعمل طبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة، وتتمتع بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.
وكانت ابنة أصالة نصري متزوجة من أحمد الجوهر، ولكن مر عامان على انفصالهما.
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