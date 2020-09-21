النيابة الكويتية تحتجز الفاشنستا جمال النجادة

أمرت النيابة العامة الكويتية بحجز الفاشنستا جمال النجادة وإحالتها للمباحث، حسبما ذكرت صحف كويتية، أشارت إلى أن سبب الاحتجاز هو تسجيل صوتي منسوب لها.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع قوله، إن "مدير نيابة الإعلام والنشر، أصدر قرارا بحجز الفاشنستا جمال النجادة، إثر اتهامها بالاساءة للنيابة العامة في تسجيل صوتي متداول على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "سيتم عرضها صباح الغد لاستكمال إجراءات التحقيق ".

وقال المصدر إنه تم اقتياد النجادة برفقة رجال الأمن حيث سيتم احتجازها في نظارة المباحث، على أن يتم عرضها في اليوم التالي على النيابة.

وتصدر اسم الفاشينستا الكويتية جمال النجادة، اليوم الاثنين، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي "غوغل" بعد قرار القبض عليها.

يذكر أن النجادة قالت، خلال المقطع الصوتي، المنسوب لها: "إنهم لا يملكون إلا مبالغ كبيرة تتطلب كل تلك الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

يأتي ذلك بعدما وجهت النيابة الكويتية، لعدد من مشاهير الشوسيال ميديا، تهمة غسل الأموال والإعلان عن الخدمات والسلع دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ومخالفة قانون حماية المستهلك.

وكانت جمال النجادة، إحدى الذين خضعوا للتحقيق خلال الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسل الأموال إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معهم.