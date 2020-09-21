مؤسس "فيسبوك" يكشف عن نوع الهاتف المفضل لديه

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، عبر مقابلة مع المدون التقني ماركوس براونلي، عن نوع الهاتف المفضل لديه.

فعندما سئل زوكربيرغ عن الهاتف الذكي الذي يستخدمه، قال إنه في السنوات الأخيرة يفضل منتجات شركة "سامسونغ"، ولم يحدد الهاتف الذي يستخدمه.

وأضاف أن نظام "الأندرويد" هو نظام التشغيل المفضل لديه ونصح كبار مديري الشركة باستخدام الهواتف الذكية على هذه المنصة.

وأشار إلى أنه لا يستخدم في الوقت الحالي أجهزة "آيفون" على خلاف رجال الأعمال الآخرين.