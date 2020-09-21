أحمد الفيشاوي لمحمد رمضان: مش هقبل اعتذارك

قال الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إنه لن يقبل اعتذار الفنان المصري محمد رمضان.

وأشار الفيشاوي في تسجيل صوتي نشره حساب برنامج "ET بالعربي" عبر موقع "تويتر"، ردا على إعلان رمضان تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

♨️محمد رمضان لأحمد الفيشاوى : “مع اعتذاري للفيشاوي، آخرك معايا صورة” ..وأحمد الفيشاوي يرد عليه حصرياً عبر ET بالعربي “مش هقبل اعتذارك”... التفاصيل 👇https://t.co/KUu8pNYzij — ET بالعربي (@ETbilArabi) September 21, 2020

​وأكد الفيشاوي، في التسجيل "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

وأعلن الفيشاوي مؤخرا أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من إخراجه بعنوان "نمبر 2"، والتي أكد في تصريحاته لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها إسقاط واضح على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان بنسبة 100%.

​وأشار الفيشاوي إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وأن فكرة الرد الكوميدي بأغاني "الراب" ليست جديدة، موضحا أنها موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.

لق محمد رمضان على أغنية "نمبر 2" أن لا أحد يستطيع السخرية من أغنيته "نمبر 1"، وذلك لأنها حلم كل شخص لديه طموح، بحسب تصريحاته لبرنامج "إنسايدر بالعربي".

وعبر رمضان عن أمنيته في أن تحقق أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي نجاحا يلحقه بالمركز الثاني مثلما يقول في أغنيته.