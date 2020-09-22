جوائز "إيمي" لهذا العام تمت بشكل استثنائي... فيديو

تم تقديم جوائز "إيمي" لهذا العام من قبل متدربين يرتدون بدلات على غرار المتعاملين مع المواد الخطرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.

ولم يكن لدى "Emmys 2020" جمهور بحضور حي إنما كان بحضور الحفل افتراضياً، أمس الأحد، كعادة اعتمدها الكثيرون من منظمي الحفلات العالمية لهذا العام الاستثنائي.

Zendaya wins “Outstanding Lead Actress in a Drama Series” for #Euphoria at 2020 #Emmys!



At 24, she’s now the YOUNGEST winner ever in this category. 🍾



pic.twitter.com/TKj6lbGBRR — Pop Crave (@PopCrave) September 21, 2020

وأرسل المنتجون معدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشحين المنتشرين في 125 موقعا في أنحاء العالم، ليختاروا كيف وأين سيظهرون على الشاشة.

وافتتح المذيع التلفزيوني الأمريكي جيمي كيمل الحفل، الذي أذاعته شبكة "إيه.بي.سي" على الهواء مباشرة.

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أجواء من المرح واللحظات المؤثرة سيطرت على حفل الـ Emmy Awards 2020 بدورته الـ 72 ، وET بالعربي يستعرض لكم أهم اللحظات هنا 👈 https://t.co/tnZsQT0xf3 pic.twitter.com/p8IeXimqn6 — ET بالعربي (@ETbilArabi) September 21, 2020

وبالعودة إلى تفاصيل الحفل، فقد هيمن مسلسل "شيتس كريك" الكوميدي على جوائز إيمي.

وفاز مسلسل شبكة "بوب" التلفزيونية، الذي يتناول قصة عائلة ثرية اضطرت للعيش في فندق متداع، بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، بينما حصل يوجين ليفي وكاثرين أوهارا على جائزتي أفضل ممثل وممثلة في الأعمال الكوميدية.

وفاز دانيال ليفي، ابن يوجين ليفي، على جائزة التأليف والإخراج وكذلك أفضل ممثل مساعد. وقبل دانيال جائزته من مطعم في أونتاريو بكندا حيث تجمع طاقم المسلسل وهم يضعون كمامات.