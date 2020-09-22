سر سائل غامض عثر عليه داخل مقبرة صينية عمرها 2000 عام

تمكن علماء صينيون من كشف سر السائل الغامض الذي تم العثور عليه داخل وعاء برونزي خلال عمليات الحفر في مقبرة عمرها 2000 عام.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، وجد العلماء أن السائل هو مشروب علاجي يحتوي على الكحول، كان يستخدم في وقف نزيف الدم وتخفيف الالتهابات.

ويواصل الخبراء دراسة السائل من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الخامات التي صنع منها وطريقة تحضيره.

وعثر على المقبرة القديمة خلال عمليات إعادة بناء أحد الأحياء الفقيرة في مدينة سانمنشيا في محافظة خنان.