تكريم الفنان أحمد حلمي... صور

وأهدى جلال مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، للفنان أحمد حلمي، عقب مشاهدته العرض المسرحي.

ووجه حلمي التحية والشكر لكل فناني العرض معربا عن إعجابه الشديد بأدائهم المتميز، وقال إن "هذا العمل يدل أولا على الجهد الكبير للمخرج خالد جلال في اختيار وتدريب كوكبة من الشباب الموهوبين، سنراهم نجوما في المستقبل القريب".

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب في مسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية.

واتخذ العرض شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" كخط درامي أساسي للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها.