"إيرباص" تقلب موازين الطيران بـ 3 طائرات غريبة وجديدة كليا... فيديو وصور

وبحسب الشركة، فإن الطائرات الجديدة التي تعمل بالوقود الهيدروجيني يمكن أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035 تقريبا.
ونشرت الشركة فيديو يظهر ثلاثة تصاميم جديدة من شركة "إيرباص"، وتظهر إحدى الطائرات بشكل غريب جدا وعصري، تستخدم ميزة الأجنحة المثلثة الحديثة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيوم فوري، إن التصاميم الثلاثة لمفهوم "زيرو" (عديمة الانبعاث) تمثل "لحظة تاريخية لقطاع الطيران التجاري".
وأكد فوري أن استخدام الهيدروجين في مجال الطيران من شأنه أن "يحد بشكل كبير من تأثير الطيران على المناخ".
Airbus reveals new zero-emission concept aircraft #zeroe #ZeDay #ZeroEmissionsDay https://t.co/fszYDSEXRL pic.twitter.com/nZzpPPoNE4— Airbus PRESS (@AirbusPRESS) September 21, 2020
ويعتمد مفهوم الطيران الخالي من الانبعاثات بشكل كبير على إيجاد طرق لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين من مصادر متجددة أو منخفضة الكربون، بحسب "بي بي سي".
Time for 🌳green optimism🌳!— Erik Solheim (@ErikSolheim) September 22, 2020
Airbus 🇪🇺 reveals plans for zero-emission aircraft fuelled by hydrogen
Announces three different zero emission concepts.
The future is coming!https://t.co/Xv5Ll5B04l pic.twitter.com/Vl6QIyEvz4
يعتمد معظم الإنتاج على نطاق واسع في الوقت الحالي على الوقود الأحفوري، وخاصة الميثان، ولا يعتبر منخفض الكربون.
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