"إيرباص" تقلب موازين الطيران بـ 3 طائرات غريبة وجديدة كليا... فيديو وصور

كشفت شركة "إيرباص"، المتخصصة في مجال صناعة طائرات الركاب، عن خطتها لإطلاق أول طائرات "عديمة الانبعاثات"، في العالم بشكل فريد وعصري.

وبحسب الشركة، فإن الطائرات الجديدة التي تعمل بالوقود الهيدروجيني يمكن أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035 تقريبا.

ونشرت الشركة فيديو يظهر ثلاثة تصاميم جديدة من شركة "إيرباص"، وتظهر إحدى الطائرات بشكل غريب جدا وعصري، تستخدم ميزة الأجنحة المثلثة الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيوم فوري، إن التصاميم الثلاثة لمفهوم "زيرو" (عديمة الانبعاث) تمثل "لحظة تاريخية لقطاع الطيران التجاري".

وأكد فوري أن استخدام الهيدروجين في مجال الطيران من شأنه أن "يحد بشكل كبير من تأثير الطيران على المناخ".

ويعتمد مفهوم الطيران الخالي من الانبعاثات بشكل كبير على إيجاد طرق لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين من مصادر متجددة أو منخفضة الكربون، بحسب "بي بي سي".

Time for 🌳green optimism🌳!

Airbus 🇪🇺 reveals plans for zero-emission aircraft fuelled by hydrogen

Announces three different zero emission concepts.

The future is coming!https://t.co/Xv5Ll5B04l pic.twitter.com/Vl6QIyEvz4 — Erik Solheim (@ErikSolheim) September 22, 2020

يعتمد معظم الإنتاج على نطاق واسع في الوقت الحالي على الوقود الأحفوري، وخاصة الميثان، ولا يعتبر منخفض الكربون.