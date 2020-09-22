"ناسا" ترسل أول رائد فضاء إلى القطب الجنوبي للقمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية نيتها إرسال أول سيدة ورجل إلى القمر منذ عام 1972.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وكالة "ناسا"، من المتوقع أن يكلف المشروع 28 مليار دولار، ويتطلب موافقة الكونغرس على ميزانيته.

وأعلن مدير "ناسا" جيم بريدنشتاين أن أهداف الرحلة هي "الكشف العلمي والمنافع الاقتصادية والإلهام للجيل الجديد من المستكشفين".

وستكون الرحلة التي ستعرف باسم "أرتيمس"، على ثلاث مراحل ستتضمن الدوران حول القمر ومن ثم الهبوط في قطبه الجنوبي بحلول عام 2024، وسيبقى فريق الرحلة مدة أسبوع على سطح القمر.

وتسعى شركة "بلو أوريجين" الفضائية لصاحبها جيف بيزوس مالك شركة أمازون العملاقة، إلى الحصول على امتياز بناء المركبة التي ستتجه للقمر.