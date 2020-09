بطارية فائقة وسعر منافس... "ريلمي" تطرح هاتف "سي 15" في مصر

⚡6000mAh Mega Battery

📸13MP AI Quad Camera

🔓Instant Fingerprint Sensor



The #realmeC15 will be available on sale, starting 00:00 Hrs, 18th September only on https://t.co/HrgDJTZcxv & @Flipkart.#6000mAhBatteryQuadCamera



Know more: https://t.co/hhySP8DFi1 pic.twitter.com/IJ8aUNihPo