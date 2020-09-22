دانا جبر ترد على التسريبات الأخيرة على طريقتها الخاصة.. صور

نشرت الفنانة السورية دانا جبر، صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" لأول مرة منذ تسريب صورها الخاصة، التي اعتبرها بعض المغردين فضيحة.

ونشرت الفنانة السورية دانا جبر صورة لها على حسابها الشخصي والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موقع انستجرام من خلال مسلسل باب الحار.

View this post on Instagram A post shared by Dana Jabr (@dana.jabr) on Sep 21, 2020 at 10:30am PDT

وكانت جبر علقت على نشر صورها الجريئة قائلة: "تؤكد الفنانة دانا جبر من خلال مكتبها الإعلامي أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته، ويؤكد المكتب الاعلامي الخاص بها أن ما يتم نشره من صور خاصة بها، هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة" .

View this post on Instagram A post shared by Dana Jabr (@dana.jabr) on Sep 20, 2020 at 1:49pm PDT

يذكر أن دانا تنتسب لعائلة فنية عريقة فهي حفيدة الفنان محمود جبر شقيق الفنان ناجي جبر، والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، وابنة شقيقة كل من النجمتين ليلى جبر والفنانة مرح جبر.