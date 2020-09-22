أحمد سعد عن شقيقه عمر: أهداني "شيكا" في عيد ميلادي

قال الفنان أحمد سعد، إن شقيقه الفنان عمرو سعد، يعد صديقا له إضافة إلى علاقة الأخوة التي تجمعهما.

وأضاف أنه يثق في رأي شقيقه عمرو، ويستعين به في كل أمور حياته، بحسب ما ذكره موقع "في الفن" المصري.

وعن هدية شقيقه له في عيد ميلاده، قال أحمد سعد: "عمرو كتبلي شيك في عيد ميلادي بس مش هقولكم كام".

وعن سر حبه لخطيبته، قال أحمد سعد: "أكثر ما أحبه في خطيبتي هو شخصيتها"، مضيفا: "عالية مفيدة جدا في حياتي العاطفية والعملية".

وتابع: "شخصية نشيطة وذوقها حلو بيعجبني.. وبرج الأسد زيي، وهي كيوت أوي وبتتعامل مع الأمور بشكل أبسط. بثق في رأيها جدا. وبحب فيها إن شخصيتها مستقلة".

وطرح أحمد سعد مؤخرا كليب "بصرة"، من إنتاج شركة "مزيكا" للإنتاج والتوزيع الموسيقي.

والكليب الأخير من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، وشقيقه أدهم.