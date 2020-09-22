صدمة لجماهير أحلام قبل حفل السعودية

وكتبت على "انستغرام"، اليوم الثلاثاء: "كثير سألوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة، وبحسب ما عرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول (أون لاين)".
وتابعت: "أنا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم. بإذن الله راح أقدم لكم حفلا استثنائيا كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور".
وأضافت: "شكرا لكل من حرص على الحضور.. الله يزيل هذه الغمة".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
كثير سالوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة ؟؟ وبحسب عرفت ان الحضور الجماهيري الغي لكل الحفلات وتحول اون لاين انا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم باذن الله راح اقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم اهم عندي يا اغلى جمهور وشكرا لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة #احبكم #احلام 🇸🇦💚🇦🇪 #اليوم_الوطني_السعودي
وطرحت أحلام أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس" كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)