محكمة مصرية تغرم لاعبا سابقا بـ 400 ألف جنيه

أصدرت محكمة مصرية حكما بتغريم الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 400 ألف جنيه لعدم تسليم ميراث أقاربه.

ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن محكمة جنح الدقى قضت بتغريم مجدي عبد الغني 400 ألف جنيه في أربع قضايا، إضافة إلى كفالات مالية.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الأحكام الصادرة ضد كابتن مجدي عبد الغني، جاءت على خلفية عدة دعاوى قضائية رفعها ضده عدد من الورثة، اتهموه فيها بالامتناع عن سداد حصتهم من الميراث.